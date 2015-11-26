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TOXIC HOLOCAUST подписали контракт с eOne
Американские трэшеры TOXIC HOLOCAUST подписали контракт с Entertainment One (eOne) и планируют выпустить альбом в этом году.
«Я с гордостью сообщаю, что работа над новым альбомом закончена, но это ещё не всё: я присоединился к артистам, подписанным на eOne... и я в хорошей компании», — сказал Joel Grind, фронтмен группы.
«Вся команда очень взволнована тем, что такая влиятельная группа присоединилась к нашему списку артистов, — сказал Скотт Гивенс, первый вице-президент. — Наша приверженность металлу остаётся неизменной и постоянной».
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