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Toxic Holocaust

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30 апр 2019 : 		 TOXIC HOLOCAUST подписали контракт с eOne

28 окт 2013 : 		 Новое видео TOXIC HOLOCAUST

23 окт 2013 : 		 Новый альбом TOXIC HOLOCAUST доступен для прослушивания

30 сен 2013 : 		 Новая песня TOXIC HOLOCAUST

18 сен 2013 : 		 Новая песня TOXIC HOLOCAUST

30 авг 2013 : 		 Трейлер нового альбома TOXIC HOLOCAUST

16 авг 2013 : 		 Обложка нового альбома TOXIC HOLOCAUST

3 июл 2013 : 		 TOXIC HOLOCAUST завершили запись

28 мар 2013 : 		 Видео с текстом от TOXIC HOLOCAUST

8 фев 2013 : 		 Сборник TOXIC HOLOCAUST выйдет весной

16 ноя 2012 : 		 Песня TOXIC HOLOCAUST в саундтреке "Сынов Анархии"

20 сен 2011 : 		 TOXIC HOLOCAUST выпустили благотворительный сплит с MIDNIGHT

27 авг 2011 : 		 Новое видео TOXIC HOLOCAUST

4 май 2011 : 		 Новая песня TOXIC HOLOCAUST

12 янв 2011 : 		 TOXIC HOLOCAUST завершили работу над альбомом

10 дек 2010 : 		 TOXIC HOLOCAUST начали запись

22 окт 2010 : 		 TOXIC HOLOCAUST записывают новый материал

18 апр 2010 : 		 Новое видео TOXIC HOLOCAUST

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TOXIC HOLOCAUST подписали контракт с eOne



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Американские трэшеры TOXIC HOLOCAUST подписали контракт с Entertainment One (eOne) и планируют выпустить альбом в этом году.

«Я с гордостью сообщаю, что работа над новым альбомом закончена, но это ещё не всё: я присоединился к артистам, подписанным на eOne... и я в хорошей компании», — сказал Joel Grind, фронтмен группы.

«Вся команда очень взволнована тем, что такая влиятельная группа присоединилась к нашему списку артистов, — сказал Скотт Гивенс, первый вице-президент. — Наша приверженность металлу остаётся неизменной и постоянной».

TOXIC HOLOCAUST - Veteran Thrash Act Signs With eOne; New Album Due This Year



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

R0ck_N_R0lla


30 апр 2019, 19:05		да лаааааадно, это же охуенно! уже заебался их старые альбомы по кругу гонять, особенно альбом 13 года

chahly


30 апр 2019, 19:15		очень ждемс!!


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