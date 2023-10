сегодня



Юбилейное издание от TOXIC HOLOCAUST



TOXIC HOLOCAUST по случаю 20-летия восьмого декабря выпустят специальную виниловую версию дебютного альбома Evil Never Dies:



"Evil Never Dies"

"War Is Hell"

"Enemy Of Jesus"

"Damned To Fire"

"Exxxecutioner"

"666"

"Summon The Beast"

"Demise"

"Warfare"

"Dead To The World"

"Fallout"

"Atomik Destruktor"







