Новое видео PARAGON



"Reborn", новое видео группы PARAGON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Controlled Demolition", выходящего 26 апреля на Massacre Records.



Трек-лист:



"Controlled Demolition"

"Reborn"

"Abattoir"

"Mean Machine"

"Deathlines"

"Musangwe (B.K.F.)"

"Timeless Souls"

"Blackbell"

"The Enemy Within"

"Black Widow"

"...Of Blood And Gore"

















