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MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»
23
Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл
17
Новое видео DREAM THEATER
16
MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура...
16
Сколько гитар у METALLICA в туре?
13
Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»
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ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!»
12
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MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»
23
Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл
17
Новое видео DREAM THEATER
16
MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура...
16
Сколько гитар у METALLICA в туре?
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11 окт 2024
:
Новое видео PARAGON
13 сен 2024
:
Видео с текстом от PARAGON
26 апр 2019
:
Новое видео PARAGON
5 мар 2014
:
PARAGON нашли нового ударника
18 окт 2012
:
Семплы новых песен PARAGON
30 авг 2012
:
Новый альбом PARAGON выйдет в октябре
9 авг 2012
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Обложка нового альбома PARAGON
3 авг 2012
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PARAGON на NAPALM RECORDS
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PARAGON работают над новым материалом
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28 май 2010
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Подробности о новом альбоме PARAGON
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Последние новости от PARAGON
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10 авг 2005
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сегодня
Новое видео PARAGON
Battalions, новое видео PARAGON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Metalations", выходящего 08/11/2024 на Massacre Records,
http://www.paragon-metal.com
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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