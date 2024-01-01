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Новости
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 23
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 17
*Новое видео DREAM THEATER 16
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 12
*Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA? 11
*Фрагмент нового релиза BEHEMOTH 11
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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 23
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 17
*Новое видео DREAM THEATER 16
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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Paragon

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11 окт 2024 : 		 Новое видео PARAGON

13 сен 2024 : 		 Видео с текстом от PARAGON

26 апр 2019 : 		 Новое видео PARAGON

5 мар 2014 : 		 PARAGON нашли нового ударника

18 окт 2012 : 		 Семплы новых песен PARAGON

30 авг 2012 : 		 Новый альбом PARAGON выйдет в октябре

9 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома PARAGON

3 авг 2012 : 		 PARAGON на NAPALM RECORDS

7 июл 2012 : 		 PARAGON завершили работу над альбомом

12 май 2012 : 		 PARAGON вносят финальные штрихи в новый альбом

8 мар 2012 : 		 PARAGON начнут запись в марте

7 янв 2011 : 		 PARAGON о новом альбоме

10 ноя 2010 : 		 PARAGON работают над новым материалом

1 сен 2010 : 		 Новый состав PARAGON

28 май 2010 : 		 PARAGON ищут гитариста

5 ноя 2009 : 		 PARAGON вернулись к составу времён "Law Of The Blade"

26 сен 2008 : 		 Название и трек-лист нового альбома PARAGON

7 мар 2008 : 		 PARAGON отправятся в студию в апреле

18 май 2007 : 		 PARAGON объявляют имя нового басиста

29 ноя 2006 : 		 Подробности о новом альбоме PARAGON

26 сен 2006 : 		 Последние новости от PARAGON

29 авг 2006 : 		 PARAGON начали записывать новый альбом

20 июн 2006 : 		 PARAGON снимут свой первый видеоклип

25 апр 2006 : 		 PARAGON: Немного деталей о новом альбоме

3 янв 2006 : 		 PARAGON работают над новым альбомом

10 авг 2005 : 		 PARAGON расстались с барабанщиком
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|||| сегодня

Новое видео PARAGON



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Battalions, новое видео PARAGON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Metalations", выходящего 08/11/2024 на Massacre Records,




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