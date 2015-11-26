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Семья вокалиста MOLLY HATCHET о смерти Фила



Dan McCormack, Kathi McCormack, Pat McCormack и Barry McCormack опубликовали следующее сообщение:



«Семья МакКормак вынуждена сообщить о смерти Фила. Он был участником MOLLY HATCHET более двадцати лет и выступал с командой в таких экзотических местах, как Дубай, Мюнхен, Стёрджис, Окинава, как и на многих небольших площадках. И где бы он ни выступал, он весь отдавался делу.



Фил любил зрителей, а они любили его. Фанаты MOLLY HATCHET в курсе, сколько времени Фил проводил с ними как до, так и после концертов. Ему нравилось встречаться с людьми и проводить с ними время.



На сцене он чувствовал себя как дома. Он контактировал с аудиторией, был целиком нацелен на текущий процесс и разделял всего и вся с ними. Он жил своей мечтой — мечтой, которую никогда не принимал как само собой разумеющееся.



Фил был поражён тем, сколько преданных поклонников он встречал год за годом. Для него это значило многое. Вы много значили для него. За пределами сцены он был многогранным человеком — свободным духом, активно участвовавшим в социальных проектах, он шутил без остановки, он был добрым и много времени уделял другим. Шутник, добрый человек, который выделял время для других, имея склонность к саморазрушению, он обладал широкой душой... Он был как открытая книга. Что видишь, то и получаешь.



Он оставил нас слишком рано, но его наследие живёт в его музыке, его поклонниках и друзьях, с которыми у него не было возможности встретиться.



Как братья и сёстры Фила мы любили путешествие, которое мы разделили как семья. Видеть, как Фил живёт своей мечтой, было для нас настоящим благословением. Мы уже чувствуем потерю и будем скучать по нему каждый день.



Мы также благодарим семью MOLLY HATCHET — музыкантов, команду и особенно фэнов за то, что они были столь значимой частью его жизни. Вы принесли Филу столько радости, что словами не передать всю нашу признательность за это.



Жизнь продолжается. Наследие Фила также останется благодаря его музыке, его близким, тем моментам, которые были у всех вместе, и тем друзьям, что у него были».











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