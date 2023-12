сегодня



Гитарист MOLLY HATCHET о новом альбоме



В прошлом месяце MOLLY HATCHET выпустили первый за 13 лет сингл "Firing Line", записанный в знаменитой студии Abbey Road Studios. Он будет включен в первую за 14 лет студийную работу, выход которой намечен на второй квартал 2024 на SPV/Steamhammer. Bobby Ingram в интервью Rock Bottom рассказал о новом материале:



«Мы только что приехали из студии Abbey Road в Лондоне. Мы были в настоящей студии BEATLES. И Chris Bolster - я был с ним два дня назад - Chris Bolster - звукорежиссер, он работал с Paul McCartney и Elton John. Он только что закончил работу над записями Eric Clapton. Так что для нас большая честь работать с таким замечательным звукорежиссером. И мне повезло спродюсировать запись. Я все еще продюсирую после стольких лет, так что это очень приятно».



Говоря о своем решении самому заняться продюсированием, Bobby сказал:



«Мой первый продюсер, у которого я многому научился, был Глин Джонс. Это было, когда мне было 20 лет, в студии Compass Point Studios в Нассау, Багамы. Глин Джонс работал над первой пластинкой LED ZEPPELIN, он работал с THE [ROLLING] STONES, с THE WHO, с "Let It Be" THE BEATLES и с EAGLES, с самого начала и до альбома "Desperado". А я был 23-24-летним парнем на Багамах и работал с этим легендарным продюсером. И я прилепился к нему, как — чувак, я сидел с ним прямо каждый... каждый раз, когда он нажимал кнопку "запись", каждый день, каждую минуту, я узнавал как можно больше о том, как быть аранжировщиком-продюсером и инженером-продюсером. А потом я сделал сольный проект с Карлом Ричардсоном, и у него был второй по продажам альбом всех времен, "Saturday Night Fever". А еще он записал альбом Clapton "461 Ocean Boulevard". Так что, работая с замечательными продюсерами, а мне повезло, и я был благословлен возможностью делать это, я многое почерпнул на этом пути. И я решил, что да, я могу привлечь других продюсеров, но почему бы не сделать это самому? Потому что я знаю, как должна звучать группа. Я знаю направление. Мне не нужно никому говорить, как это должно быть, потому что я сам слышу это в своей голове. И это значительно облегчает работу. Но работать с потрясающим звукорежиссером в Abbey Road Studios, в студии номер два, где THE BEATLES записали 95 процентов своих хитов, — вы просто не верите. Когда мы впервые играли там, у нас по коже бегали мурашки. О, да, это было просто фантастически!»



Говоря о процессе написания песен для нового альбома MOLLY HATCHET, Bobby сказал:



«Ну, у нас было много времени, чтобы подготовить альбом. Мы писали во время пандемии, во время смены участников, во время смертей, которые происходили в группе. Я продолжал писать, и, думаю, я написал большинство песен на этом альбоме. Так что я уверен, что это будет хорошая работа. И когда все услышат его, они скажут: "Вау". У нас есть несколько особенных сюрпризов. Не знаю, могу ли я пока говорить об этом, но я это сделаю. У нас есть бэк-вокалисты команды David Gilmour'a, которые пришли, чтобы исполнить много партий бэк-вокала. И у нас есть несколько особенных, особенных сюрпризов на этой пластинке. Так что я уверен, что все будут очень довольны новым релизом. А мы очень рады "Firing Line". Она зажигает повсюду.



Я хочу поблагодарить всех за поддержку нового сингла с нового альбома. Мы были просто в восторге от этого. Так что всем большое спасибо!»







