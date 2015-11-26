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Новый альбом NORTHLANE выйдет в августе



Группа NORTHLANE объявила о том, что новый альбом, получивший название "Alien", будет выпущен на лейбле UNFD 2 августа. Группа сама спродюсировала альбом, а запись проходила в студии Chris'a Blancato в Сиднее. Запись вокала произведена в Electric Sun Studios.



«Я вырос в аду, но я это сделал, — сказал вокалист NORTHLANE Marcus Bridge. — Я вырос в месте, где не должен был находиться, и ни один ребенок не должен находиться в таком месте. Но я смог выбраться из всего этого».



Видео на сингл "Bloodline" доступно ниже.



Трек-лист:



01. Details Matter

02. Bloodline

03. 4D

04. Talking Heads

05. Freefall

06. Jinn

07. Eclipse

08. Rift

09. Paradigm

10. Vultures

11. Sleepless















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