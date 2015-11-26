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Northlane

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Новый альбом NORTHLANE выйдет в августе



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Группа NORTHLANE объявила о том, что новый альбом, получивший название "Alien", будет выпущен на лейбле UNFD 2 августа. Группа сама спродюсировала альбом, а запись проходила в студии Chris'a Blancato в Сиднее. Запись вокала произведена в Electric Sun Studios.

«Я вырос в аду, но я это сделал, — сказал вокалист NORTHLANE Marcus Bridge. — Я вырос в месте, где не должен был находиться, и ни один ребенок не должен находиться в таком месте. Но я смог выбраться из всего этого».

Видео на сингл "Bloodline" доступно ниже.

Трек-лист:

01. Details Matter
02. Bloodline
03. 4D
04. Talking Heads
05. Freefall
06. Jinn
07. Eclipse
08. Rift
09. Paradigm
10. Vultures
11. Sleepless



NORTHLANE To Release




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