Новый альбом NORTHLANE выйдет в августе

Группа NORTHLANE объявила о том, что новый альбом, получивший название "Alien", будет выпущен на лейбле UNFD 2 августа. Группа сама спродюсировала альбом, а запись проходила в студии Chris'a Blancato в Сиднее. Запись вокала произведена в Electric Sun Studios.
«Я вырос в аду, но я это сделал, — сказал вокалист NORTHLANE Marcus Bridge. — Я вырос в месте, где не должен был находиться, и ни один ребенок не должен находиться в таком месте. Но я смог выбраться из всего этого».
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