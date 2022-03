25 мар 2022



Новое видео NORTHLANE



Carbonized, новое видео группы NORTHLANE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Obsidian", выходящего первого апреля на Believe.



Трек-лист:



01. Clarity



02. Clockwork



03. Echo Chamber



04. Carbonized



05. Abomination



06. Plenty



07. Is This A Test?



08. Xen



09. Cypher



10. Nova



11. Inamorata



12. Obsidian



13. Dark Solitaire http://www.northlaneband.com/







