Новый сингл TANITH



"Under The Stars", новая песня группы TANITH, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из альбома "In Another Time", выход которого запланирован на 24 мая на Metal Blade Records.



Альбом будет доступен в следующих форматах:



-jewelcase CD

-limited edition jewelcase CD (EU exclusive - includes patch)

-180g black vinyl (EU exclusive)

-translucent red vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

-blue / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

-white vinyl (EU exclusive - limited to 120 copies)

-light blue marbled vinyl (High Roller exclusive - limited to 200 copies)

-white / black marbled vinyl (US exclusive - limited to 300 copies)

* exclusive bundles with shirts, plus digital options are also available!



Трек-лист:



“Citadel (Galantia Pt. 1)”

“Book Of Changes”

“Wing Of The Owl (Galantia Pt. 3)”

“Cassini’s Deadly Plunge”

“Under The Stars”

“Mountain”

“Eleven Years”

“Dionysus”

“Under The Stars (Reprise)”



















