сегодня



Новое видео TANITH



Olympus by Dawn, новое видео TANITH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Voyage, выходящего 21 апреля на Metal Blade.



Трек-лист:



"Snow Tiger"

"Falling Wizard"

"Olympus by Dawn"

"Architects of Time"

"Adrasteia"

"Mother of Exile"

"Seven Moons (Galantia Part 2)"

"Flame"

"Never Look Back"







+0 -0



просмотров: 172