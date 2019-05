сегодня



Новое видео UPON A BURNING BODY



"King Of Diamonds", новое видео группы UPON A BURNING BODY, доступно для просмотра ниже. Это первый сингл из альбома "Southern Hostility", выходящего 7 июня на Seek And Strike.









UPON A BURNING BODY will play a series of Texas-area headlining record-release shows between June 6 and June 8.













