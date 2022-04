сегодня



Новое видео UPON A BURNING BODY



“A New Responsibility”, новое видео UPON A BURNING BODY, доступно для просмотра ниже. Режиссером клипа был David Brodsky (Black Dahlia Murder, Cannibal Corpse). Этот трек взят из нового альбома Fury, релиз которого намечен на шестое мая.







