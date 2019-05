сегодня



Кавер-версия SLADE от NITROGODS



NITROGODS опубликовали видео на композицию "We'll Bring The House Down", которую в оригинале исполнила группа SLADE. Этот трек будет включён в выходящий 21 июня на Massacre Records альбом "Rebel Dayz". Он будет доступен на CD в диджипаке, на виниле разных цветов, в цифровом варианте и в виде бокс-сета (СD в диджипаке, флаг, нашивка и открытка с автографами).



Трек-лист:



"Breaking Loose"

"Zoom The Broom"

"We'll Bring The House Down"

"415 DV"

"Get Lost"

"It's Not Your Rock 'N' Roll!"

"Rebel Dayz"

"Blind As A Stone"

"Roadwork Ahead"

"Murder's A Ritual"

"Walk The Track"

"The Haze (An Endless Drift Through The Void)"

"Go Fast"

"Don't Call My Name"













