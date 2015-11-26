Кавер-версия SLADE от NITROGODS

NITROGODS опубликовали видео на композицию "We'll Bring The House Down", которую в оригинале исполнила группа SLADE. Этот трек будет включён в выходящий 21 июня на Massacre Records альбом "Rebel Dayz". Он будет доступен на CD в диджипаке, на виниле разных цветов, в цифровом варианте и в виде бокс-сета (СD в диджипаке, флаг, нашивка и открытка с автографами).
Трек-лист:
"Breaking Loose"
"Zoom The Broom"
"We'll Bring The House Down"
"415 DV"
"Get Lost"
"It's Not Your Rock 'N' Roll!"
"Rebel Dayz"
"Blind As A Stone"
"Roadwork Ahead"
"Murder's A Ritual"
"Walk The Track"
"The Haze (An Endless Drift Through The Void)"
"Go Fast"
"Don't Call My Name"
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