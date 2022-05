сегодня



Концертное видео NITROGODS



NITROGODS 27 мая на Massacre Records выпустят концертный релиз "Ten Years Of Crap - Live", электронная открытка к которому доступна ниже.



Трек-лист:



CD1:



"Black Car Driving Man"

"Gasoline"

"At Least I'm Drunk"

"Breaking Loose"

"Boogeyman"

"A Los Muertos"

"Back Home"

"Rifle Down"

"Lipsynch Stars"



CD2:



"Nothing But Trouble"

"Damn Right"

"Rancid Rock"

Drum Solo

"Wheelin'"

"Rats & Rumours"

"Take It To The Highway"

"Whiskey Wonderland"

"Wasted In Berlin"

"We'll Bring The House Down"



Видео на "Damn Right" доступно ниже.







