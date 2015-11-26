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Neonfly

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Новый альбом NEONFLY выйдет весной



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NEONFLY выпустят новый сингл, получивший название “This World Is Burning”, 24 мая на Absolute Label Services. Этот трек будет включён в выходящий в этом году альбом "The Future, Tonight", продюсером которого был Romesh Dodangoda, известный по сотрудничеству с Motörhead, Bullet For My Valentine, Funeral For A Friend и Bring Me The Horizon.

NEONFLY Release First New Material In 4 Years




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