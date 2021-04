сегодня



Вокалист SOILWORK в новом видео NEONFLY



"The Future, Tonight" новое видео группы NEONFLY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Future, Tonight", выходящего 18 июня на Noble Demon:



"This World Is Burning"

"Last Of Our Kind"

"Flesh And Blood"

"The Future, Tonight" (feat. Björn Strid)

"Beating Hearts"

"More Than A Lifetime"

"Another Eden" (feat. Kaan Tasan)

"Steal The World" (feat. Kaan Tasan)

"Final Warning"

"The Things We Left Behind (And The Things That Slipped Away)"







