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Magnus Karlsson's FreeFall

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16 июн 2020 : 		 MAGNUS KARLSSON говорил с TONY MARTIN об альбоме

6 июн 2020 : 		 Новое видео MAGNUS KARLSSON'S FREEFALL

17 май 2020 : 		 Новое видео MAGNUS KARLSSON'S FREEFALL

5 май 2020 : 		 Видео с текстом от MAGNUS KARLSSON'S FREEFALL

15 апр 2020 : 		 Новое видео MAGNUS KARLSSON'S FREEFALL

2 апр 2020 : 		 Новая песня MAGNUS KARLSSON'S FREEFALL

22 окт 2015 : 		 Новая песня MAGNUS KARLSSON'S FREEFALL

7 окт 2015 : 		 Новая песня MAGNUS KARLSSON'S FREEFALL при участии JOE LYNN TURNER

22 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MAGNUS KARLSSON'S FREEFALL

31 авг 2015 : 		 Вокалисты SKID ROW, Ex-BLACK SABBATH, RAINBOW на новом альбоме MAGNUS KARLSSON'S FREEFALL

26 апр 2015 : 		 TONY MARTIN, JOE LYNN TURNER, HARRY HESS на альбоме FREE FALL

24 мар 2015 : 		 MAGNUS KARLSSON о FREE FALL

5 апр 2013 : 		 Участники SYMPHONY X, PRIMAL FEAR, Ex-TNT на "Magnus Karlsson's Free Fall"
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MAGNUS KARLSSON говорил с TONY MARTIN об альбоме



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MAGNUS KARLSSON в недавнем интервью сообщил, что он готов записать с бывшим вокалистом BLACK SABBATH Tony Martin'ом полноформатный альбом:

«Я спрашивал у него и мы обсуждали такой вариант, но пока это не случилось. Но быть может. Он ведь не сказал нет, но он хочет, чтобы песни были правильными и подходящими. Я уже отправлял ему несколько треков и он сказал, что подумает на этот счет. Так что он немного придирчив, но это здорово. Он также был единственным, кто написал свой текст и мелодику для песни FREEFALL. Потому что он сказал так: "Когда ты меня нанимаешь, ты не нанимаешь только вокалиста — ты нанимаешь всё, мой подход к мелодике и текстам". Ну а мне осталось лишь согласиться».

MAGNUS KARLSSON Has Talked To Ex-BLACK SABBATH Singer TONY MARTIN About Collaborating On Full Album








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