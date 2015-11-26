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MAGNUS KARLSSON говорил с TONY MARTIN об альбоме



MAGNUS KARLSSON в недавнем интервью сообщил, что он готов записать с бывшим вокалистом BLACK SABBATH Tony Martin'ом полноформатный альбом:



«Я спрашивал у него и мы обсуждали такой вариант, но пока это не случилось. Но быть может. Он ведь не сказал нет, но он хочет, чтобы песни были правильными и подходящими. Я уже отправлял ему несколько треков и он сказал, что подумает на этот счет. Так что он немного придирчив, но это здорово. Он также был единственным, кто написал свой текст и мелодику для песни FREEFALL. Потому что он сказал так: "Когда ты меня нанимаешь, ты не нанимаешь только вокалиста — ты нанимаешь всё, мой подход к мелодике и текстам". Ну а мне осталось лишь согласиться».



















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