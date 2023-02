сегодня



Новое видео MAGNUS KARLSSON'S FREE FALL



"Far From Home" , новое видео MAGNUS KARLSSON'S FREE FALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Hunt The Flame", выход которого намечен на 14 апреля:



1. Hunt The Flame ft. Alexander Strandell

2. You Can't Hurt Me Anymore ft. Jakob Samuel

3. Thunder Calls ft. James Durbin

4. Break Of Dawn ft. Kristian Fyhr

5. Far From Home ft. James Robledo

6. Night Bird ft. Michael Eriksen

7. Holy Ground ft. Girish Pradhan

8. Following The Damned ft. Raphael Mendes

9. The Lucid Dreamer ft. Terje Haroy

10. Demons Of Our Time ft. Jake E

11. Summoning The Stars ft. Antti Railion







