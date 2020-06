сегодня



Барабанщик AC/DC в THE CHRIS SLADE TIMELINE



"We Will Survive", новое видео группы THE CHRIS SLADE TIMELINE, основанной барабанщиком AC/DC Chris'ом Slade'ом, доступно для просмотра ниже.



Состав группы:



Chris Slade - Drums

Paul "Bun" Davis - Vocals

Steve Glasscock - Vocals

James Cornford - Lead Guitar/Backing Vocals

Michael Clark - Keys/Backing Vocals/Rhythm Guitar

Andy Crosby - Bass













+1 -1



просмотров: 503