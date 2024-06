18 июн 2024



THE CHRIS SLADE TIMELINE выпустят альбом летом



Группа THE CHRIS SLADE TIMELINE, в состав которой входит бывший ударник AC/DC Chris Slade, выпустят дебютную работу, получившую название Timescape, 19 июля. Трейлер доступен ниже:



Disc 1:

"Sundance"

"We Will Survive"

"Joybringer"

"Living The Dream"

"Freedom Song"

"Back With A Vengeance"

"Questions"

"Time Flies"

"End Of Eternity"





Disc 2:

"The Razors Edge"

"Free"

"Blinded By The Light"

"July Morning"

"Thunderstruck"

"Big Gun"

"Hells Bells"

"High Voltage"



Состав:



Paul "Bun" Davis - vocals

Stevie Gee - vocals, bass

James Cornford - guitar, vocals

Mike Clarke - keyboards, guitar, vocals







