сегодня



Новая песня SUPREME UNBEING



Таинственная рок/металл формация SUPREME UNBEING, возглавляемая вокалистом и пророком Zac'ом Red'ом, заключила контракт с EMP Label Group, на котором 12 июня был представлен первый сингл — “You’ll Never Make It”. Исследуя мир порядка тридцати лет, Zac нашел верных последователей в лице D. Vine, Unknown и Al Mytee дабы пролить свет просвещения посредством тяжелых риффов, удивительных соляков и философских текстов. Помимо ранее заявленного, группа также представит синглы “Animals”, “Solution” и “Dreaming” в равных промежутках времени до десятого октября, когда состоится релиз дебютного альбома Enter Reality.







+0 -0



просмотров: 76

