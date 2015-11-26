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Supreme Unbeing

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Новая песня SUPREME UNBEING



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Таинственная рок/металл формация SUPREME UNBEING, возглавляемая вокалистом и пророком Zac'ом Red'ом, заключила контракт с EMP Label Group, на котором 12 июня был представлен первый сингл — “You’ll Never Make It”. Исследуя мир порядка тридцати лет, Zac нашел верных последователей в лице D. Vine, Unknown и Al Mytee дабы пролить свет просвещения посредством тяжелых риффов, удивительных соляков и философских текстов. Помимо ранее заявленного, группа также представит синглы “Animals”, “Solution” и “Dreaming” в равных промежутках времени до десятого октября, когда состоится релиз дебютного альбома Enter Reality.

SUPREME UNBEING Release First Single "YouвЂ™ll Never Make It"



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