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Видео с текстом от SUPREME UNBEING



Таинственная рок/металл-формация SUPREME UNBEING, возглавляемая вокалистом и пророком Zac'ом Red'ом, заключила контракт с EMP Label Group, на котором 12 июня был представлен первый сингл — “You’ll Never Make It”, официальное видео с текстом к которому доступно ниже. Исследуя мир порядка тридцати лет, Zac нашёл верных последователей в лице D. Vine'а, Unknown'а и Al'а Mytee, дабы пролить свет просвещения посредством тяжёлых риффов, удивительных соляков и философских текстов. Помимо ранее заявленного, группа также представит синглы “Animals”, “Solution” и “Dreaming” в равных промежутках времени до десятого октября, когда состоится релиз дебютного альбома "Enter Reality".







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