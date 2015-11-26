сегодня



Барабанщик THE ARISTOCRATS — о работе с гитаристом RUSH



В рамках разговора с Ultinate Guitar барабанщик THE ARISTOCRATS Marco Minnemann ответил на вопрос о сотрудничестве с Alex'ом Lifeson'ом и о том, находится ли он с ним в контакте:



«Да, конечно! Я работаю с ним уже много лет, и мы вместе выпустили определённый материал; он есть на моих альбомах. Я знаю, что у него была мысль уйти на пенсию несколько лет назад. Но он по-прежнему любит играть на гитаре, и я надеюсь, что он продолжит это делать и дальше. Мы общались совсем недавно, потому что он переиздаёт альбом под названием "Victor", который он записал 20 лет назад; он будет выпущен в честь 25-летия с момента выхода, и одна из наших совместных песен войдёт в него в качестве бонус-трека.



Так что я очень рад этому и надеюсь, что он всё ещё играет, но я также пойму, если он не захочет больше этого делать — он сказал мне, что после 41 года работы в бизнесе мысль об уходе на пенсию является весьма вероятной. И я не виню его; если у тебя есть такое наследие... И, кажется, я тогда сказал ему: "Послушай, с твоим наследием тебе просто не о чем беспокоиться". Ему не нужно ничего доказывать. Но, очевидно, он просто фантастический музыкант — на самом деле, когда вы ранее задали вопрос об одном из любимых моментов, то он также связан и с тем, что я работал с ним. Всё, что он приносит в плане идей, всегда очень разное и очень музыкальное. Он очень вдохновляющий для работы музыкант. И да — мне нечего о нём сказать, кроме приятных слов. Он великолепен. Он фантастический человек и фантастический музыкант!»







+0 -0



просмотров: 75

