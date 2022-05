сегодня



Новое видео THE ARISTOCRATS



“The Ballad Of Bonnie And Clyde”, новое видео группы THE ARISTOCRATS, в состав которой входят Guthrie Govan, Bryan Beller и Marco Minnemann, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Aristocrats With Primuz Chamber Orchestra", выход которого намечен на третье июня.







+0 -0



просмотров: 169