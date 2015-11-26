Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 139
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 93
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 61
*Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
[= ||| все новости группы



*

Cardiac Arrest

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня CARDIAC ARREST



*
zoom
*
* *
"Eradicate The Masses", новая песня группы CARDIAC ARREST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Day That Death Prevailed, выход которого запланирован на 17 июля на Memento Mori на CD (Boris Records выпустят виниловую версию одиннадцатого сентября).

Трек-лист:

"Thrive On The Fear"
"Naegleric Outbreak"
"Birth Of Hideki"
"Plague Ridden Destiny"
"A Call For Violence"
"Eradicate The Masses"
"Endless Dread"
"Sodomite"
"Up From Oblivion"

CARDIAC ARREST Stream New Track "Eradicate The Masses"



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 65

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом