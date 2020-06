сегодня



Новая песня CARDIAC ARREST



"Eradicate The Masses", новая песня группы CARDIAC ARREST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Day That Death Prevailed, выход которого запланирован на 17 июля на Memento Mori на CD (Boris Records выпустят виниловую версию одиннадцатого сентября).



Трек-лист:



"Thrive On The Fear"

"Naegleric Outbreak"

"Birth Of Hideki"

"Plague Ridden Destiny"

"A Call For Violence"

"Eradicate The Masses"

"Endless Dread"

"Sodomite"

"Up From Oblivion"







+2 -0



просмотров: 65