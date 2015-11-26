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Cardiac Arrest

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Новая песня CARDIAC ARREST



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"Sodomite", новая песня группы CARDIAC ARREST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома №The Day That Death Prevailed№, выход которого запланирован на 17 июля на Memento Mori на CD (Boris Records выпустят виниловую версию одиннадцатого сентября).

Трек-лист:

"Thrive On The Fear"
"Naegleric Outbreak"
"Birth Of Hideki"
"Plague Ridden Destiny"
"A Call For Violence"
"Eradicate The Masses"
"Endless Dread"
"Sodomite"
"Up From Oblivion"

CARDIAC ARREST Stream New Track



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