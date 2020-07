сегодня



Новая песня CARDIAC ARREST



"Sodomite", новая песня группы CARDIAC ARREST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома №The Day That Death Prevailed№, выход которого запланирован на 17 июля на Memento Mori на CD (Boris Records выпустят виниловую версию одиннадцатого сентября).



Трек-лист:



"Thrive On The Fear"

"Naegleric Outbreak"

"Birth Of Hideki"

"Plague Ridden Destiny"

"A Call For Violence"

"Eradicate The Masses"

"Endless Dread"

"Sodomite"

"Up From Oblivion"







