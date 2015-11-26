PROTEST THE HERO перенесли дату выхода альбома из-за дня отмены рабства
PROTEST THE HERO перенесли дату выпуска нового альбома "Palimpsest" с намеченного ранее 19 июня (день отмены рабства) на восемнадцатое июня.
«Когда давно мы решали, когда выпустить альбом, все сошлись на 19 июня. Потом мы поняли, что это день отмены рабства и мы не считаем правильным отмечать выход нашего альбом в Такой День. В последнее время мы делаем все возможное, чтобы заглянуть внутрь и признать наши предрассудки и привилегии. При этом мы должны признать важность Дня Отмены Рабства и мы не хотим ни в коей мере умалять его. Palimpsest будет выпущен в четверг, 18 июня».
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