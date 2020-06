сегодня



PROTEST THE HERO перенесли дату выхода альбома из-за дня отмены рабства



PROTEST THE HERO перенесли дату выпуска нового альбома "Palimpsest" с намеченного ранее 19 июня (день отмены рабства) на восемнадцатое июня.



«Когда давно мы решали, когда выпустить альбом, все сошлись на 19 июня. Потом мы поняли, что это день отмены рабства и мы не считаем правильным отмечать выход нашего альбом в Такой День. В последнее время мы делаем все возможное, чтобы заглянуть внутрь и признать наши предрассудки и привилегии. При этом мы должны признать важность Дня Отмены Рабства и мы не хотим ни в коей мере умалять его. Palimpsest будет выпущен в четверг, 18 июня».



Трек-лист:



01. The Migrant Mother



02. The Canary



03. From The Sky



04. All Hands



05. The Fireside



06. Soliloquy



07. Reverie



08. Little Snakes



09. Gardenias



10. Rivet







