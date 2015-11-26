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Protest the Hero

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16 июн 2020 : 		 PROTEST THE HERO перенесли дату выхода альбома из-за дня отмены рабства

15 май 2020 : 		 Новое видео PROTEST THE HERO

19 апр 2020 : 		 Новое видео PROTEST THE HERO

7 окт 2016 : 		 Новый релиз PROTEST THE HERO выйдет осенью

18 дек 2015 : 		 Новый сингл PROTEST THE HERO

17 ноя 2015 : 		 Новая песня PROTEST THE HERO

19 окт 2015 : 		 PROTEST THE HERO планируют выпуск ЕР особым способом

8 янв 2015 : 		 PROTEST THE HERO в сериале “Ghosts of the Road”

6 авг 2014 : 		 Новое видео PROTEST THE HERO

31 мар 2014 : 		 PROTEST THE HERO взяли награду JUNO

4 мар 2014 : 		 Новое видео PROTEST THE HERO

8 ноя 2013 : 		 Новое видео PROTEST THE HERO

19 окт 2013 : 		 Новый альбом PROTEST THE HERO доступен для прослушивания

17 окт 2013 : 		 Видео с текстом от PROTEST THE HERO

13 окт 2013 : 		 PROTEST THE HERO нашли барабанщика

20 сен 2013 : 		 Видео с текстом от PROTEST THE HERO

6 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PROTEST THE HERO

15 авг 2013 : 		 Новый альбом PROTEST THE HERO выйдет в октябре

26 июл 2013 : 		 PROTEST THE HERO нашли распространителей нового альбома

11 июн 2013 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD записывает партии для нового альбома PROTEST THE HERO

23 янв 2013 : 		 PROTEST THE HERO собрали более $200,000 за неделю

17 янв 2013 : 		 PROTEST THE HERO начали сбор денег на запись

1 ноя 2011 : 		 Новое видео PROTEST THE HERO

15 мар 2011 : 		 Новый альбом PROTEST THE HERO доступен для прослушивания

5 фев 2011 : 		 Новая песня PROTEST THE HERO

20 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома PROTEST THE HERO
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PROTEST THE HERO перенесли дату выхода альбома из-за дня отмены рабства



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PROTEST THE HERO перенесли дату выпуска нового альбома "Palimpsest" с намеченного ранее 19 июня (день отмены рабства) на восемнадцатое июня.

«Когда давно мы решали, когда выпустить альбом, все сошлись на 19 июня. Потом мы поняли, что это день отмены рабства и мы не считаем правильным отмечать выход нашего альбом в Такой День. В последнее время мы делаем все возможное, чтобы заглянуть внутрь и признать наши предрассудки и привилегии. При этом мы должны признать важность Дня Отмены Рабства и мы не хотим ни в коей мере умалять его. Palimpsest будет выпущен в четверг, 18 июня».

Трек-лист:

01. The Migrant Mother

02. The Canary

03. From The Sky

04. All Hands

05. The Fireside

06. Soliloquy

07. Reverie

08. Little Snakes

09. Gardenias

10. Rivet

PROTEST THE HERO Change Release Date For New Album Palimpsest



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