Обучающее видео PROTEST THE HERO



PROTEST THE HERO опубликовали видео, в котором показано, как исполнять барабанные партии в треке "All Hands" из недавно выпущенного альбома "Palimpsest".



Трек-лист:



"The Migrant Mother"

"The Canary"

"From The Sky"

"All Hands"

"The Fireside"

"Soliloquy"

"Reverie"

"Little Snakes"

"Gardenias"

"Rivet"







