Вокалист TANKARD в новом видео NIGHT LASER



NIGHT LASER представили видео на композицию Street King” в которой принимал участие Gerre (Tankard) — этот трек взят из нового альбома Power To Power. Выход альбома намечен на Out Of Line Music 28 августа.







