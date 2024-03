сегодня



Новое видео NIGHT LASER



“Bittersweet Dreams”, новое видео группы NIGHT LASER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Call Me What You Want, выходящего 24 мая на Steamhammer/SPV:



“Bittersweet Dreams”

“Way To The Thrill”

“No More Changes”

“Don’t Call Me Hero”

“Law Of The Vulture”

“Laser Train”

“Travelers In Time”

“Captain Punishment”

“Fiddler On The Roof”

“Thin Ice” (CD bonus track)

“Über-Alman” (CD bonus track)







