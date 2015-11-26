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Astralborne

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Новое видео ASTRALBORNE



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"Centuries In Agony", новое видео группы ASTRALBORNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Eternity's End:

"Eulogy In Black"
"Attending The Funeral"
"Transcendence Of Flesh"
"Paragon Amiss"
"Centuries In Agony"
"Architect Of Suffering"
"Inglorious 20XX"
"The Obliterators"
"Eternity’s End"
"Reflections"
"Hell Patrol" 

ASTRALBORNE Release Video For "Centuries In Agony"



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