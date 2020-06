все новости группы







22 июн 2020 : Новое видео ASTRALBORNE



Новое видео ASTRALBORNE



"Centuries In Agony", новое видео группы ASTRALBORNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Eternity's End:



"Eulogy In Black"

"Attending The Funeral"

"Transcendence Of Flesh"

"Paragon Amiss"

"Centuries In Agony"

"Architect Of Suffering"

"Inglorious 20XX"

"The Obliterators"

"Eternity’s End"

"Reflections"

