Новое видео ASTRALBORNE

"Centuries In Agony", новое видео группы ASTRALBORNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Eternity's End:
"Eulogy In Black"
"Attending The Funeral"
"Transcendence Of Flesh"
"Paragon Amiss"
"Centuries In Agony"
"Architect Of Suffering"
"Inglorious 20XX"
"The Obliterators"
"Eternity’s End"
"Reflections"
"Hell Patrol"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).