Новое видео ASTRALBORNE



"Nocturneous", новое видео группы ASTRALBORNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Across The Aeons", выходящего 26 июля на Prosthetic Records.



Трек-лист:



"Exordium"

"War Vessel"

"Nocturneous"

"Skybreaker"

"Gemini"

"December Flower"

"Promethean Fire"

"Star Of Extinction"

"Paradigm Shift"

"The Pillars Of Creation"

"Across The Aeons"

"Cadence Of Sorrow"







