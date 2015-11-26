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Roxanne

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Новое видео ROXANNE



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"Broken Chandeliers", новое видео группы ROXANNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Radio Silence", выпущенного на Rat Pak Records.

Трек-лист:

"Someone To Kill"
"Girls Alright"
"Super Bad" (ft. George Lynch)
"Thin Blue Line"
"Broken Chandeliers"
"Man In The Moon" (ft. Ray Luzier & dUg Pinnick)
"Go Fuck Yourself" (ft. George Lynch & dUg Pinnick)
"Without Us"
"Quarter To Four"
"I Don’t Want To Live This Way"
"First Mistake"

ROXANNE Release



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