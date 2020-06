сегодня



Новое видео ROXANNE



"Broken Chandeliers", новое видео группы ROXANNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Radio Silence", выпущенного на Rat Pak Records.



Трек-лист:



"Someone To Kill"

"Girls Alright"

"Super Bad" (ft. George Lynch)

"Thin Blue Line"

"Broken Chandeliers"

"Man In The Moon" (ft. Ray Luzier & dUg Pinnick)

"Go Fuck Yourself" (ft. George Lynch & dUg Pinnick)

"Without Us"

"Quarter To Four"

"I Don’t Want To Live This Way"

"First Mistake"







