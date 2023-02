сегодня



Новое видео ROXANNE



"Only A Call Away”, новое видео группы ROXANNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stereo Typical", выход которого намечен на 24 февраля.



Трек-лист:



“Stereotypical”

“Looks Like Rain” (feat. Paul Gilbert)

“Gotta Live”

“Only A Call Away” (feat. Dug Pinnick)

“The Cost Of Living”

“Open Book”

“Waiting For Laura”

“Keep On Keepin’ On” (feat. Jeff Scott Soto)

“Until They Do”

“Without A Rope”

“Nothing To Lose” (Bonus track)







