Новое видео с текстом OPERUS

Канадская симфоник-металл-группа OPERUS, в состав которой входит басист ECLIPSE ETERNAL Wojtek (aka Orcus), опубликовала видео с текстом на трек "Ruin" из выпущенного девятнадцатого июня на Pride & Joy Music альбома "Score Of Nightmares".



Трек-лист:



"Overture Of Madness"

"Phantasia"

"Lost"

"Dance With Fire"

"Echoes" (feat. Talisa Blackman)

"Where Falcons Fly"

"Nightmares"

"Book Of Shadows"

"The Mirror"

"Ruin"

"La Llorona"







