Новое видео с текстом OPERUS

Канадская симфоник-металл-группа OPERUS, в состав которой входит басист ECLIPSE ETERNAL Wojtek (aka Orcus), опубликовала видео с текстом на трек "Ruin" из выпущенного девятнадцатого июня на Pride & Joy Music альбома "Score Of Nightmares".
Трек-лист:
"Overture Of Madness"
"Phantasia"
"Lost"
"Dance With Fire"
"Echoes" (feat. Talisa Blackman)
"Where Falcons Fly"
"Nightmares"
"Book Of Shadows"
"The Mirror"
"Ruin"
"La Llorona"
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