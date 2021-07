Новое видео OPERUS

сегодня



"The Mirror", новое видео группы OPERUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Score Of Nightmares, выпущенного 19 июня.



Трек-лист:



"Overture Of Madness"

"Phantasia"

"Lost"

"Dance With Fire"

"Echoes" (feat. Talisa Blackman)

"Where Falcons Fly"

"Nightmares"

"Book Of Shadows"

"The Mirror"

"Ruin"

"La Llorona"







