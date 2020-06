сегодня



Переиздание EARTH CRISIS выйдет летом



EARTH CRISIS десятого июля выпустят виниловую версию альбома "The Salvation Of Innocents".



Трек-лист:



Side A



"De-Desensitize"

"Out Of The Cages"

"Shiver"

"The Morbid Glare"

"Razors Through Flesh"

"Depraved Indifference"



Side B



"No Reason"

"The Pallid Surgeon"

"Devoted To Death"

"Into Nothingness"

"Tentacles Of The Altering Eye"

"Final Breath"







+0 -0



просмотров: 55