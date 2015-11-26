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Earth Crisis

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25 июн 2020 : 		 Переиздание EARTH CRISIS выйдет летом

27 апр 2015 : 		 Новая песня EARTH CRISIS

27 фев 2015 : 		 EARTH CRISIS в студии

1 мар 2014 : 		 Видео с текстом от EARTH CRISIS

2 фев 2014 : 		 Новая песня EARTH CRISIS

24 дек 2013 : 		 Новый альбом EARTH CRISIS выйдет в марте

9 сен 2013 : 		 EARTH CRISIS записывают новый альбом

4 июл 2013 : 		 EARTH CRISIS отметят юбилей ЕР 'Firestorm'

17 янв 2013 : 		 EARTH CRISIS на CANDLELIGHT RECORDS

9 фев 2012 : 		 Видео с выступления EARTH CRISIS

7 ноя 2011 : 		 Видео с выступления EARTH CRISIS

6 окт 2011 : 		 Новое видео EARTH CRISIS

5 июл 2011 : 		 Новая песня EARTH CRISIS

24 июн 2011 : 		 Новая песня EARTH CRISIS

20 май 2011 : 		 Обложка нового альбома EARTH CRISIS

29 апр 2011 : 		 Трек-лист нового альбома EARTH CRISIS

12 янв 2011 : 		 EARTH CRISIS начали запись альбома

23 мар 2010 : 		 EARTH CRISIS взяли ударника FALL OUT BOY

10 май 2009 : 		 Новое видео EARTH CRISIS

24 мар 2009 : 		 Стал известен трек-лист альбома EARTH CRISIS "To The Death"
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|||| сегодня

Переиздание EARTH CRISIS выйдет летом



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EARTH CRISIS десятого июля выпустят виниловую версию альбома "The Salvation Of Innocents".

Трек-лист:

Side A

"De-Desensitize"
"Out Of The Cages"
"Shiver"
"The Morbid Glare"
"Razors Through Flesh"
"Depraved Indifference"

Side B

"No Reason"
"The Pallid Surgeon"
"Devoted To Death"
"Into Nothingness"
"Tentacles Of The Altering Eye"
"Final Breath"

EARTH CRISIS - Salvation Of Innocents Vinyl Reissue Due In July



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