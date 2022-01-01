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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 88
*JON BON JOVI совсем сдулся? 30
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
[= ||| все новости группы



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Earth Crisis

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23 апр 2022 : 		 EARTH CRISIS выпускают семидюймовку

25 июн 2020 : 		 Переиздание EARTH CRISIS выйдет летом

27 апр 2015 : 		 Новая песня EARTH CRISIS

27 фев 2015 : 		 EARTH CRISIS в студии

1 мар 2014 : 		 Видео с текстом от EARTH CRISIS

2 фев 2014 : 		 Новая песня EARTH CRISIS

24 дек 2013 : 		 Новый альбом EARTH CRISIS выйдет в марте

9 сен 2013 : 		 EARTH CRISIS записывают новый альбом

4 июл 2013 : 		 EARTH CRISIS отметят юбилей ЕР 'Firestorm'

17 янв 2013 : 		 EARTH CRISIS на CANDLELIGHT RECORDS

9 фев 2012 : 		 Видео с выступления EARTH CRISIS

7 ноя 2011 : 		 Видео с выступления EARTH CRISIS

6 окт 2011 : 		 Новое видео EARTH CRISIS

5 июл 2011 : 		 Новая песня EARTH CRISIS

24 июн 2011 : 		 Новая песня EARTH CRISIS

20 май 2011 : 		 Обложка нового альбома EARTH CRISIS

29 апр 2011 : 		 Трек-лист нового альбома EARTH CRISIS

12 янв 2011 : 		 EARTH CRISIS начали запись альбома

23 мар 2010 : 		 EARTH CRISIS взяли ударника FALL OUT BOY

10 май 2009 : 		 Новое видео EARTH CRISIS

24 мар 2009 : 		 Стал известен трек-лист альбома EARTH CRISIS "To The Death"
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|||| сегодня

EARTH CRISIS выпускают семидюймовку



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EARTH CRISIS сообщили о планах выпуска 7-дюймового сингла "Vegan For The Animals" летом этого года.



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