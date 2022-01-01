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DARKSIDE.ru : нам 24 года!
88
JON BON JOVI совсем сдулся?
30
Новый трек гитариста METALLICA
26
ROB HALFORD дал имена котятам из приюта
19
Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!»
16
ROB HALFORD выпускает новую книгу!
11
Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме»
10
Новое видео MACHINE HEAD
10
Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Da...
9
Новое видео CREMATORY
8
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DARKSIDE.ru : нам 24 года!
88
JON BON JOVI совсем сдулся?
30
Новый трек гитариста METALLICA
26
ROB HALFORD дал имена котятам из приюта
19
Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!»
16
все новости группы
Earth Crisis
США
Metal Core
Hard Core
http://www.earthcrisis.us
Myspace:
http://www.myspace.com/earthcrisis
Facebook:
https://www.facebook.com/earthcrisisofficial
23 апр 2022
:
EARTH CRISIS выпускают семидюймовку
25 июн 2020
:
Переиздание EARTH CRISIS выйдет летом
27 апр 2015
:
Новая песня EARTH CRISIS
27 фев 2015
:
EARTH CRISIS в студии
1 мар 2014
:
Видео с текстом от EARTH CRISIS
2 фев 2014
:
Новая песня EARTH CRISIS
24 дек 2013
:
Новый альбом EARTH CRISIS выйдет в марте
9 сен 2013
:
EARTH CRISIS записывают новый альбом
4 июл 2013
:
EARTH CRISIS отметят юбилей ЕР 'Firestorm'
17 янв 2013
:
EARTH CRISIS на CANDLELIGHT RECORDS
9 фев 2012
:
Видео с выступления EARTH CRISIS
7 ноя 2011
:
Видео с выступления EARTH CRISIS
6 окт 2011
:
Новое видео EARTH CRISIS
5 июл 2011
:
Новая песня EARTH CRISIS
24 июн 2011
:
Новая песня EARTH CRISIS
20 май 2011
:
Обложка нового альбома EARTH CRISIS
29 апр 2011
:
Трек-лист нового альбома EARTH CRISIS
12 янв 2011
:
EARTH CRISIS начали запись альбома
23 мар 2010
:
EARTH CRISIS взяли ударника FALL OUT BOY
10 май 2009
:
Новое видео EARTH CRISIS
24 мар 2009
:
Стал известен трек-лист альбома EARTH CRISIS "To The Death"
сегодня
EARTH CRISIS выпускают семидюймовку
EARTH CRISIS сообщили о планах выпуска 7-дюймового сингла "Vegan For The Animals" летом этого года.
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Рецензии
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет