Фрагмент нового релиза MARK SPIRO

Mark Spiro



Frontiers MARK SPIRO, "2+2 = 5: Best Of + Rarities".



-:



CD1

All The Love We Kill

Wind On The Water

Better With A Broken Heart

Dont Leave Me In Love

Vendetta

Through My Eyes

Mid Western Skies

My Devotion

Valdez

The Rain Came Tumblin Down

The Rhythm Of Your Soul

Cant Take That Away (Stuff Version)



CD2

Ill Be There

King Of The Crows

When Winter Comes

Its A Beautiful Life

Come Back To Me

Mighty Blue Ocean

Monster

Between The Raindrops

The Fisherman 3

Wheels May Rust

A Beautiful Mistake

Love Dont Come Around Here



CD3

Take Your Time

Holding You

Cry Me A River

Leave My Heart Alone

By The Riverside

Watching Over Me

24 Hours A Day

Broken Home

Whirling Dervish

Whenever I Remember

Feels Like

When You Were Nothing

Screaming Like A Crow



"Don't Leave Me In Love" .







