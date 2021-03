сегодня



Новое видео MARK SPIRO



"7 Billion People", новое видео группы MARK SPIRO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Traveling Cowboys", выходящего седьмого мая на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Traveling Cowboys"

"Rolls Royce"

"Vanderpump"

"Going"

"7 Billion People" (Featuring Julian Lennon)

"Someone Else"

"Kingdom Come"

"I Ain't Leaving"

"Between The Raindrops" (Revisited)

"Dance"

"Feel Like Me"

"Let The Wind Decide"

"Nothing In Between Us"

"The Fisherman 3 2020"

"Still"







+0 -0



просмотров: 221