Видео с текстом от SOUL GRINDER



SOUL GRINDER опубликовали официальное видео с текстом на композицию "Infernal Suffering", которая взята из выходящего третьего июля альбома "Chronicles of Decay".



Трек-лист:



01. Infernal Suffering

02. Flesh Defiler

03. Ruins of Existence

04. My Unwilling Giver

05. Morbid Masquerade

06. The Sun and the Serpent

07. The Delusionist

08. Signs Of Decline

09. March Of The Dead

10. The Withering

11. Hymn of Death (Bonus Track)







