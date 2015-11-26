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Soul Grinder

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Видео с текстом от SOUL GRINDER



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SOUL GRINDER опубликовали официальное видео с текстом на композицию "Infernal Suffering", которая взята из выходящего третьего июля альбома "Chronicles of Decay".

Трек-лист:

01. Infernal Suffering
02. Flesh Defiler
03. Ruins of Existence
04. My Unwilling Giver
05. Morbid Masquerade
06. The Sun and the Serpent
07. The Delusionist
08. Signs Of Decline
09. March Of The Dead
10. The Withering
11. Hymn of Death (Bonus Track)




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