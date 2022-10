сегодня



Новое видео SOUL GRINDER



"Spirit's Asylum", новое видео группы SOUL GRINDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Anthems From The Abyss", выходящего 11 ноября.



Трек-лист:



"Anthems From The Abyss"

"Insidious Resurrection"

"The Soul's Mirror"

"Supreme Enemy"

"I Am The Silencer"

"Blood Harvest"

"From The Nether Realm"

"The Last Supper"

"Spirit's Asylum"

"Warcurse"







