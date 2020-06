сегодня



Новое видео BLOOD RED THRONE



“Bloodity”, новое видео группы BLOOD RED THRONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fit To Kill", выпущенного тринадцатого сентября на Mighty Music.



Трек-лист:



“Requiem Mass“

“Bloodity“

“Killing Machine Pt. 2“

“WhoreZone“

“Skyggemannen“

“InStructed InSanity“

“Movement Of The Parasites“

“Deal It Or Die“

“End“







