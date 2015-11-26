сегодня



BLOOD RED THRONE на Nuclear Blast



BLOOD RED THRONE заключили соглашение с Nuclear Blast, новый альбом будет выпущен в этом году.



Daniel "Død" Olaisen сказал:



«Стать частью семьи NB было для меня главной целью на протяжении многих лет. Я всегда считал, что BRT заслуживают большего после стольких лет, и когда я познакомился с Gerardo Martinez'ом (генеральным менеджером в США) и Oscar'ом Martinez'ом (менеджер по продукции) во время нашего турне по США 11 лет назад, я поддерживал с ними связь и пытался убедить подписать контракт ещё тогда. Шли годы, выходили альбомы, а я не сдавался. Я знал, что на этот раз у нас получился настоящий шедевр, и Gerado просто не мог оставить это без внимания. Когда он прислал контракт, то и группа, и в особенности я лично, были очень взволнованы и рады этому. Наконец-то после 10 лет попыток нам улыбнулась удача! У нашей группы такой большой потенциал, и что может быть лучше, чем Nuclear Blast, с которыми мы объединимся!»







+1 -0



просмотров: 297

