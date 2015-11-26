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Blood Red Throne

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4 ноя 2008 : 		 BLOOD RED THRONE готовы к студийной работе

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3 ноя 2006 : 		 BLOOD RED THRONE начали работу над новым альбомом
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BLOOD RED THRONE на Nuclear Blast



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BLOOD RED THRONE заключили соглашение с Nuclear Blast, новый альбом будет выпущен в этом году.

Daniel "Død" Olaisen сказал:

«Стать частью семьи NB было для меня главной целью на протяжении многих лет. Я всегда считал, что BRT заслуживают большего после стольких лет, и когда я познакомился с Gerardo Martinez'ом (генеральным менеджером в США) и Oscar'ом Martinez'ом (менеджер по продукции) во время нашего турне по США 11 лет назад, я поддерживал с ними связь и пытался убедить подписать контракт ещё тогда. Шли годы, выходили альбомы, а я не сдавался. Я знал, что на этот раз у нас получился настоящий шедевр, и Gerado просто не мог оставить это без внимания. Когда он прислал контракт, то и группа, и в особенности я лично, были очень взволнованы и рады этому. Наконец-то после 10 лет попыток нам улыбнулась удача! У нашей группы такой большой потенциал, и что может быть лучше, чем Nuclear Blast, с которыми мы объединимся!»

BLOOD RED THRONE Sign With Nuclear Blast; New Album Due Later This Year



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