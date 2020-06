сегодня



Новое видео SHADOW & THE THRILL



"Just Enough", новое видео группы SHADOW & THE THRILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sugarbowl", выходящего четырнадцатого августа на Deko Entertainment (ADA/Warner Music Group).



Трек-лист:



“Lovesong”

“Misery”

“The Grind”

“Sugarbowl”

“Ready To Roll”

“Just Enough”

“Crazy”

“Mississippi”

“Unaware”

“Sugarbowl” (acoustic, LP only)







