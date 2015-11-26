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Shadow & The Thrill

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Новое видео SHADOW & THE THRILL



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"Just Enough", новое видео группы SHADOW & THE THRILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sugarbowl", выходящего четырнадцатого августа на Deko Entertainment (ADA/Warner Music Group).

Трек-лист:

“Lovesong”
“Misery”
“The Grind”
“Sugarbowl”
“Ready To Roll”
“Just Enough”
“Crazy”
“Mississippi”
“Unaware”
“Sugarbowl” (acoustic, LP only)

Exclusive: SHADOW & THE THRILL Premiere вЂњJust EnoughвЂќ Video



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