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Shadow & The Thrill

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Новое видео SHADOW & THE THRILL



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"Ready To Roll", новое видео группы SHADOW & THE THRILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sugarbowl", выпущенного четырнадцатого августа на Deko Entertainment (ADA/Warner Music Group).

Трек-лист:

“Lovesong”
“Misery”
“The Grind”
“Sugarbowl”
“Ready To Roll”
“Just Enough”
“Crazy”
“Mississippi”
“Unaware”
“Sugarbowl” (acoustic, LP only)

SHADOW & THE THRILL Featuring GREAT WHITE Alumni TONY MONTANA Issue "Ready To Roll" Video



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