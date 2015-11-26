Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 58
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 38
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 26
*MEGADETH записывают 18 песен 23
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 21
[= ||| все новости группы



*

Disciples Of Verity

*
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от DISCIPLES OF VERITY



*
zoom
*
* *
“The Flow,” новое видео группы DISCIPLES OF VERITY, в состав которой входят Corey Glover (вокалист LIVING COLOUR и BOWIE EXPERIENCE), George Pond (бывший басист NEGATIVE SKY), Corey Pierce (бывший барабанщик GOD FORBID), Mark Monjoy (ритм-гитарист SEKOND SKYN) и Danny Puma (лидер гитарист NEGATIVE SKY), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pragmatic Sanction", в записи которого принимал участие Phil Demmel (ex-MACHINE HEAD, VIO-LENCE).

DISCIPLES OF VERITY Feat. COREY GLOVER Release вЂњFlowвЂќ Single With SEVENDUSTвЂ™s MORGAN ROSE



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 106

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом