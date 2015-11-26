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Видео с текстом от DISCIPLES OF VERITY



“The Flow,” новое видео группы DISCIPLES OF VERITY, в состав которой входят Corey Glover (вокалист LIVING COLOUR и BOWIE EXPERIENCE), George Pond (бывший басист NEGATIVE SKY), Corey Pierce (бывший барабанщик GOD FORBID), Mark Monjoy (ритм-гитарист SEKOND SKYN) и Danny Puma (лидер гитарист NEGATIVE SKY), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pragmatic Sanction", в записи которого принимал участие Phil Demmel (ex-MACHINE HEAD, VIO-LENCE).







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