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Disciples Of Verity

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Кавер-версия X AMBASSADORS от DISCIPLES OF VERITY



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DISCIPLES OF VERITY, в состав которой входят Corey Glover (вокалист LIVING COLOUR и BOWIE EXPERIENCE), George Pond (бывший басист NEGATIVE SKY), Corey Pierce (бывший барабанщик GOD FORBID), Mark Monjoy (ритм-гитарист SEKOND SKYN) и Danny Puma (лидер гитарист NEGATIVE SKY), представили собственное прочтение композиции X AMBASSADORS “Unsteady.” Этот трек взят из альбома Pragmatic Sanction, выход которого намечен на 21 августа:

“Lying To Myself” (feat. Phil Demmel)
“The Flow” (feat. Morgan Rose)
“Worthy” (feat. Jeff Loomis)
“The Lost Ones” (feat. JJ Sammataro)
“Confiding In Shadows” (feat. Joe Garen)
“Remember The Living” (feat. Tara McLeod)
“Unsteady” (X Ambassadors cover)
“I AM I” (feat. Joe Garen)

DISCIPLES OF VERITY Feat. COREY GLOVER Cover X AMBASSADORSвЂ™ вЂњUnsteadyвЂќ; Video



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