Видео с текстом от DAMNATION ANGELS

"More Than Human", новая песня группы DAMNATION ANGELS, в записи которой принимала участие Lauren Francis (ex-Devilment), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома 'Fiber Of Our Being', выход которого запланирован на 31 июля.
Трек-лист:
“More Than Human”
“Railrunner”
“Fiber Of Our Being”
“Our Last Night”
“Rewrite The Future”
“Fractured Amygdala”
“Greed And Extinction”
“Remnants Of A Dying Star”
“A Sum Of Our Parts”
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