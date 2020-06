сегодня



Видео с текстом от DAMNATION ANGELS



"More Than Human", новая песня группы DAMNATION ANGELS, в записи которой принимала участие Lauren Francis (ex-Devilment), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома 'Fiber Of Our Being', выход которого запланирован на 31 июля.



Трек-лист:



“More Than Human”

“Railrunner”

“Fiber Of Our Being”

“Our Last Night”

“Rewrite The Future”

“Fractured Amygdala”

“Greed And Extinction”

“Remnants Of A Dying Star”

“A Sum Of Our Parts”







