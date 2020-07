сегодня



Новое видео DAMNATION ANGELS



"A Sum Of Our Parts", новое видео группы DAMNATION ANGELS, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Fiber Of Our Being", выходящего 31 июля.



Трек-лист:



“More Than Human”

“Railrunner”

“Fiber Of Our Being”

“Our Last Night”

“Rewrite The Future”

“Fractured Amygdala”

“Greed And Extinction”

“Remnants Of A Dying Star”

“A Sum Of Our Parts”







